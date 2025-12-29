Цены на нефть отреагировали на переговоры Трампа и Зеленского о завершении войны

Аналитики считают, что мирное соглашение о завершении российско-украинской войны может зайти в тупик.

Цены на нефть утром 29 декабря выросли. Инвесторы оценивали результаты переговоров между президентами США и Украины относительно потенциального соглашения о прекращении российско-украинской войны, сообщает Reuters.

По данным портала Иnvesting, по состоянию на 10:55 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 78 центов, до 61,02 доллара за баррель. Нефть марки WTI подорожала на 82 цента, до 57,56 доллара.

Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что они "приблизились, возможно, очень близко" к соглашению о прекращении российско-украинской войны. При этом американский лидер признал, что судьба Донбасса остается ключевым нерешенным вопросом.

Видео дня

Трамп добавил, что "через несколько недель" станет понятно, будут ли успешными переговоры о прекращении войны в Украине. Впрочем аналитики считают, что мирного соглашения в ближайшее время может и не быть.

"Мирные переговоры не привели к решению территориальных вопросов, поэтому мирное соглашение между Россией и Украиной может остаться в тупике", - заявил главный исследователь по вопросам энергетики и химии в China Futures Минью Гао.

Росту цен на "черное золото" также поспособствовали взаимные удары Украины и России по энергетической инфраструктуре, отмечает аналитик Haitong Futures Янг Ан. Импульс нефтяным ценам, по его словам, добавила нестабильная ситуация на ближнем Востоке.

"Ближний Восток также был нестабильным в последнее время, с воздушными ударами Саудовской Аравии по Йемену и заявлением Ирана о том, что страна находится в "полномасштабной войне" с США, Европой и Израилем. Это, возможно, и является причиной беспокойства рынка относительно потенциальных перебоев в поставках", - добавил эксперт.

Цены на нефть и встреча Трампа и Зеленского - последние новости

Цены на нефть, хотя и начали торговую сессию 26 декабря ростом, но завершили ее падением и направляются к наибольшему снижению за последние 5 лет.

Мировые цены на "черное золото" снижались накануне встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Вероятно, игроки рынка надеялись на прорыв в переговорах по завершению российско-украинской войны.

По итогам переговоров Трамп заявил, что есть все основания для достижения мирного соглашения, которое, по его словам, будет "хорошим для Украины". В свою очередь Зеленский отметил, что Украина стремится получить от США гарантии безопасности на 30-50 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: