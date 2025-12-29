Зеленский рассказал, что именно гарантировал Трамп Украине

Речь идет о сильных гарантиях безопасности (поддержанных в Конгрессе), об экономическом пакете восстановления Украины, подготовке соглашения о свободной торговле между Украиной и США и тому подобное.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил главные результаты его встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась 28 декабря во Флориде. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

В частности, у главы государства спросили, какие именно договоренности были достигнуты во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Президент Соединенных Штатов подтвердил гарантии безопасности. Сильные гарантии безопасности. Все детали, которые мы до этого разрабатывали, наши технические переговорные группы, относительно деталей гарантий безопасности - он их подтвердил. И подтвердил, что они будут проголосованы и поддержаны в Конгрессе Соединенных Штатов Америки", - отметил Зеленский.

Как считает президент Украины, это очень сильная договоренность.

"Мы проговорили Prosperity Package, то есть пакет поддержки Украины по восстановлению после окончания войны. Такой экономический пакет. И это приход американского бизнеса, это специальные условия для развития и восстановления Украины, и это разработка соглашения о свободной торговле с Соединенными Штатами Америки", - отметил Зеленский.

Как добавил глава государства, Трамп тоже это подтвердил.

В то же время, как отметил Зеленский, "мы максимально приближаемся к результату в 20-пунктном плане" о завершении войны и установлении мира.

Также, по его словам, была подтверждена поддержка намерения Украины получить гарантии безопасности и от стран, которые входят в Коалицию желающих. Среди этих стран есть Канада, Япония, и другие друзья Украины.

"Сегодня все это также подтверждено. Мы на это рассчитываем. И очень рассчитываем, что от Коалиции желающих также будут и гарантии безопасности, и их присутствие в восстановлении.

Вместе с тем, Зеленский ответил на вопрос, насколько достоверными он считает гарантии безопасности от США.

"Я считаю так: если гарантии безопасности для Украины поддерживает президент Соединенных Штатов Америки, если гарантии безопасности Украины, которые предложил президент, будут поддержаны юридически, а именно - будут поддержаны в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, будут проголосованы... Если часть гарантий безопасности предоставляется нашими европейскими партнерами (это Коалиция желающих), которые также будут поддержаны парламентами соответствующих стран - то я верю в такие гарантии безопасности. И верю, что они прежде всего должны быть действенными, и могут быть действенными", - подчеркнул Зеленский.

Также глава государства подчеркнул, что вступление Украины в Европейский Союз должно быть частью гарантий безопасности. Зеленский добавил, что обсуждал это с Трампом и европейскими лидерами. "И все это признают - это обязательная часть гарантий безопасности", - отметил Зеленский.

Встреча Зеленского и Трампа - детали

Как сообщал УНИАН, Трамп анонсировал проведение еще одной встречи с Зеленским сегодня, 29 декабря. По словам Трампа, осталось решить "один или два вопроса".

По убеждению Трампа, есть все основания для достижения "хорошего для всех" мирного соглашения.

Впрочем, как считает издание Financial Times, Трамп и Зеленский не достигли прогресса по согласованию мирного соглашения.

