Украина хочет получить репарации от России, но в США говорят о компенсациях, - Зеленский

Украине важно получить средства на восстановление государства.

Украина стремится получить от России репарации за нанесенные полномасштабной войной разрушения и причиненный ущерб. В то же время, в США предпочитают больше говорить о компенсации, а не репарациях. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

В частности, у главы государства спросили, обсуждали ли во время встречи с президентом США Дональдом Трампом необходимость выплаты Россией репараций для Украины.

"Прежде всего мы заинтересованы, чтобы Россия отдала нам деньги, и чтобы это были репарации. Американцы это называют не репарациями, а компенсацией, потому что, я думаю, что им не очень нравится слово "репарации", скажу честно. Но для нас важно получить деньги, чтобы восстановить наше государство", - сообщил Зеленский.

В то же время, президент Украины напомнил, что уже со странами-членами Евросоюза был решен вопрос репарационных кредитов, потому что большинство замороженных российских активов находится в странах ЕС.

"Я рад, что они поддержали нашу позицию. Первые 100 миллиардов мы получим в ближайшие два года, одинаковыми траншами. Если не будет войны, и дай Бог, чтобы не было войны, мы эти деньги будем тратить на восстановление нашего государства. Если нам придется защищаться, то есть за что покупать эту защиту", - добавил Зеленский.

Репарации для Украины

Как сообщал УНИАН, в Европейском Союзе российские суверенные активы были заморожены бессрочно.

С целью удовлетворения неотложных финансовых потребностей Украины на 2026-2027 годы в ЕС решили предоставить Украине заем объемом 90 млрд евро. Впрочем, средства на этот заем будут взяты не непосредственно из замороженных российских активов, а на основе заимствований на рынках капитала, подкрепленных бюджетными запасами Евросоюза.

