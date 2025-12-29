Оптоволоконные FPV-дроны 'Генерал Черешня OPTIX' кодифицированы для использования в Силах обороны

"Генерал Черешня OPTIX" доступен в трех базовых платформах для FPV-дронов.

Украинская defence-tech компания "Генерал Черешня" кодифицировала линейку оптоволоконных FPV-дронов "Генерал Черешня OPTIX" для применения в подразделениях Сил безопасности и обороны Украины.

Производитель поделился, что дроны этого типа уже используются более чем в 20 боевых подразделениях, где они демонстрируют 82% успешных долетов в боевых условиях. Оптоволоконный канал управления позволяет беспилотникам эффективно работать в условиях активной радиоэлектронной борьбы и сохранять стабильную связь на значительных дистанциях.

Отмечается, что "Генерал Черешня OPTIX" доступен в трех базовых платформах для FPV-дронов с рамами 10, 13 и 15 дюймов. Системы комплектуются оптоволоконными катушками с дальностью 15, 20, 25, 30 и 35 километров, что в целом формирует более 20 вариантов конфигураций "БПЛА + катушка" в зависимости от боевых задач.

Производитель добавил, что конструктивной особенностью нового решения является специальная обработка оптоволокна - каждый миллиметр волокна смазан специальной жидкостью, которая предотвращает самовольное раскручивание катушки.

Кроме того, новые оптоволоконные FPV-дроны уже можно заказать на платформе Brave1 Market. Также, по словам производителя, они в ближайшее время появятся в системе DOT-Chain Defence.

Перехватчик "Генерал Черешня AIR" уничтожил редкий дрон РФ

Ранее украинский дрон-перехватчик "Генерал Черешня AIR" уничтожил редкий российский разведывательный БпЛА "Князь Вещий Олег". Успешный перехват воздушной цели осуществил экипаж "Гром" 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь".

Отмечается, что "Князь Вещий Олег" считается самой современной моделью среди российских разведывательных дронов. В компании напомнили, что этот беспилотник предназначен для глубокой воздушной разведки и способен осуществлять фото и видео фиксацию объектов на расстоянии 40-45 километров от линии фронта.

