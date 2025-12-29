Зеленский объяснил необходимость присутствия международных войск в Украине

Это гарантия того, что Путин не придет вновь с агрессией против Украины, отметил Зеленский.

Присутствие международных войск в Украине является необходимым условием для любых гарантий безопасности. Об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я считаю, присутствие международных войск - это действительные гарантии безопасности. Это усиление тех гарантий безопасности, которые партнеры уже нам предлагают. И это уверенность украинских граждан прежде всего: и гражданских, и, кстати, и военных. А также это уверенность бизнеса - украинского и международного, инвесторов, - что... Путин не придет снова с агрессией против Украины. Против мирной Украины", - сказал Зеленский.

Международные войска в Украине: что известно

Ранее советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что несколько стран готовы отправить свой миротворческий контингент в Украину после завершения войны. В частности он отметил, что речь идет о Франции, Германии, Турции и Великобритании.

В то же время в РФ ранее в очередной раз заявили, что европейские миротворцы в Украине "станут законной целью России". Также глава МИД Сергей Лавров заявил, что Европа якобы "готовится к войне с Россией и не скрывает этого".

Владимир Зеленский в свою очередь отмечал, что просил у Дональда Трампа гарантий безопасности для Украины на 50 лет.

