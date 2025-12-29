Работа над мирным соглашением: Зеленский рассказал о следующих шагах

Сначала должна состояться встреча на уровне всех советников из Украины, стран Европы и США, далее - заседание Коалиции желающих на уровне европейских лидеров и Зеленского, и после - встреча европейских лидеров с президентом США.

На январь запланирован четкий порядок проведения встреч в рамках процесса согласования документов с партнерами с целью достижения мира и окончания войны. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

В частности, у президента спросили, навязывает ли официальный Вашингтон Киеву, учитывая заявления российского диктатора Владимира Путина, какие-то новые дедлайны, как это было в ноябре.

Относительно сроков, как пояснил Зеленский, происходила работа над порядком действий. Речь идет о пошаговой стратегии, и в частности, о том, "когда и что мы хотим доработать и согласовать с партнерами".

"Прежде всего, мы хотим сейчас встречу на уровне советников, в ближайшие дни. Рустем Умеров уже соединился со всеми советниками - американскими и европейскими. Мы хотим такую встречу. И я думаю, что мы сделаем все, чтобы эта встреча была в Украине, наконец", - отметил Зеленский.

При этом, как добавил глава государства, далее на уровне советников будут подготовлены все документы и состоится встреча на уровне лидеров страны Европы, сначала с Украиной в широком составе. Это будет встреча Коалиции желающих:

"Я начал ее обсуждать сразу после встречи с президентом Трампом. Я уже соединился с президентом Макроном, с несколькими другими нашими партнерами, и буду продолжать эти консультации. И будет такая встреча".

По его мнению, после этой встречи будут согласованы документы на уровне всех лидеров. Далее будет готовиться встреча с президентом Трампом США и с европейскими лидерами.

"И мы все настроены серьезно, чтобы эти встречи, о которых я вам сказал, они состоялись в январе. И после этого, думаю, если все будет идти шаг за шагом, - после этого уже будет встреча в том или ином формате с "русскими". Мы еще раз это подчеркиваем: мы готовы на соответствующие форматы, о которых мы уже говорили", - подчеркнул Зеленский.

Мирные переговоры

Как сообщал УНИАН, 28 декабря во Флориде состоялась встреча Зеленского и Трампа. По данным медиа, прорыва по согласованию проекта мирного плана лидеры Украины и США не достигли.

Зеленский заявил, что Украина стремится получить от США действенные юридически обязывающие гарантии мира на 50 лет. В то же время, сейчас рассматривается вариант, что эти гарантии будут действовать в течение 15 лет.

