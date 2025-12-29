Парламентские инициативы по никотиновым паучам уже в следующем году будут стоить бюджету более 1 миллиарда гривен

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект №14110-д по регулированию никотиновых паучей и рекомендовать Верховной Раде принять его в первом чтении за основу, что может привести к потерям бюджета в более 1 млрд грн.

Соответствующее решение было принято в субботу, 27 декабря, во время заседания комитета.

"В доработанной редакции законопроекта предусмотрено: запрет продажи паучей несовершеннолетним, запрет рекламы, спонсорства и промоции, размещение медицинского предупреждения на упаковке не менее чем на 65% ее площади, а также предельное содержание - 1 мг никотина в одном снюсе. Также из документа изъяты положения, которые не касаются паучей, в частности те, которые регулируют использование электронных сигарет", - говорится в сообщении комитета.

Законопроект №14110-д предлагает ограничить содержание никотина на порцию (один пауч) до 1 мг, что фактически означает запрет, поскольку таких продуктов нет на украинском рынке.

Осенью депутаты уже рассматривали идею запрета продажи никотиновых паучей в Украине.

Ключевыми аргументами против запрета паучей стали, с одной стороны, их распространенное использование военными на фронте, а с другой - значительные налоговые поступления в бюджет, оцениваемые, по данным нардепов, в более чем 1 млрд грн.

По оценкам Минфина, в случае введения указанной инициативы в 2025 году бюджет уже бы потерял 800 млн грн акцизного налога и НДС.

В то же время, несмотря на обещания военным и разговоры о целесообразности регулировать рынок в условиях военного положения, нардепы все же вернулись к идее фактического запрета паучей.

"Ограничение в 1 мг - это не регулирование, а фактический запрет. Я провел анализ практик стран ЕС. Там, где лимиты установлены, они колеблются от почти 0,5 мг в Люксембурге (что также де-факто является запретом) до 25 мг в Эстонии. Если взять все эти страны, средний показатель составляет около 14 мг", - отметил во время заседания народный депутат Игорь Кривошеев.

Альтернативные законопроекты по регулированию никотиновых паучей № 14110-1, № 14110-2, № 14110-3, № 14110-4, № 14110-5 были отклонены комитетом.

Как сообщалось, более 50 врачей и медицинских специалистов обратились к депутатам с призывом урегулировать максимальное содержание никотина в никотиновых паучах на уровне 16,6 мг.

По информации врачебного сообщества, именно эта доза никотина в подушечке впоследствии предоставляет концентрацию никотина в крови, сопоставимую с таковой никотина в крови после курения 1 сигареты.

Во время предыдущих обсуждений законопроектов депутаты отмечали, что полный запрет никотиновых паучей может перевести рынок в теневой сектор и уменьшить акцизные поступления в бюджет. Зато государственное регулирование позволит контролировать содержание никотина и предотвратить продажу несовершеннолетним.