Путин может думать о новом походе на Киев: Дикий объяснил, почему РФ не заинтересована в мире

Он отмечает, что Россия готовится не к переговорам, а к войне весь следующий год.

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в переговорах, он готовится в 2026 году продолжать войну и захватывать украинские территории, сказал ветеран АТО, военный обозреватель Евгений Дикий.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин не умеет пользоваться интернетом, поэтому всю информацию получает через письменные отчеты и устные доклады чиновников, которые боятся сообщать плохие новости. По его словам, поэтому у него много лжи о "захваченных" украинских населенных пунктах. "Я не удивлюсь, если он (речь идет о Путине - УНИАН) уже себе на полном серьезе планирует, как он по весне вновь пойдет на Киев", - сказал Дикий в эфире Radio NV.

При этом он добавил, что информация Путина о состоянии российской экономики также неполная, поэтому он собирается весь следующий год "успешно воевать" и ему не нужны никакие договоренности. Дикий отмечает, что у Путина уже есть план мобилизации на 2026 год, а бюджет построен из расчета на полный год войны.

"Он собирается весь год наступать, захватывать территории и, по возможности, добить нас полностью, а тем временем он скажет Трампу все, что тому приятно услышать", - добавил он.

По его словам, если несмотря на сорванную мобилизацию нам удастся выстоять этой зимой, то не следует ожидать, что уже в этом году российская экономика рухнет.

Он отметил, что едва ли не главная ставка Украины в этой войне - это дальнобойные удары по территории России. По его словам, горящие вражеские НПЗ - это козырные карты, которые могут дать совершенно другую ситуацию в этой войне, заставив Россию, стиснув зубы, садиться и договариваться. При этом добавил, что для этого нужно минимум полгода-год-год.

"Эта кампания глубинных ударов по России является наиболее позитивным, что было для нас в 2025 году. Единственным положительным было то, что нам удалось по-настоящему наладить массовое производство дальних дронов, и эти удары влияют на всю российскую экономику и логистику. Это важнейшее достижение. Важно, чтобы удары из дроновых стали комбинированными - дроново-ракетными. Важно увеличивать масштаб этого. Если мы в следующем году будем наращивать удары, то в конце 2026 года ситуация будет гораздо более позитивной для нас", - подчеркнул Дикий.

Ситуация в России на фоне продолжения войны

Как сообщал УНИАН, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия несет огромные финансовые потери из-за ударов Украины по объектам топливно-энергетического комплекса, и это отражается на ее экономике.

По его словам, уже речь идет о потерях около 21% всей нефтепереработки Российской Федерации и всего, что касается производства бензина. При этом он напомнил, что экономика России построена на этом - нефть, газ.

Руководитель разведки отметил, что с конца весны страна-агрессор Россия зашла в стабильную рецессию экономики. Обвалом назвать это нельзя, "но проблемы идут".

При этом он говорит, что экономические трудности РФ не повлияют на ситуацию на поле боя. Однако они стопроцентно повлияют на позицию Москвы относительно завершения войны.

