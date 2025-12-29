Тысячи украинцев третий день подряд без света: Минэнерго раскрыло, где самая худшая ситуация

Из-за погоды в ряде регионов частично обесточены 215 населенных пунктов.

По состоянию на утро понедельника, 29 декабря, 9 тысяч потребителей в Киевской области остаются без света из-за массированной российской атаки 27 декабря, сообщил на брифинге заместитель министра энергетики Николай Колесник.

По его словам, последняя российская атака привела к существенным повреждениям энергетической инфраструктуры Киевской области. Заместитель министра добавил, что на левобережье Киева и в отдельных районах области и в дальнейшем действуют аварийные отключения.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - проинформировал Колесник.

Видео дня

Он добавил, что для стабилизации работы энергосистемы в отдельных областях вынужденно применяются аварийные отключения.

"В остальных регионах действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Актуальную информацию потребители могут получать на официальных ресурсах операторов системы распределения (облэнерго, - УНИАН)", - добавил замминистра.

Колесник также сообщил, что из-за неблагоприятных погодных условий в ряде регионов частично обесточены 215 населенных пунктов.

Атака России на энергосистему Украины - последние новости

27 декабря РФ в очередной раз массово атаковала Киев и область дронами и баллистикой. Основной целью врага была энергетическая инфраструктура. Из-за последствий вражеской атаки на левом берегу Киева продолжают применяться экстренные отключения.

По прогнозам нардепа Сергея Нагорняка, стабилизировать ситуацию со светом на Киевщине удастся в течение недели.

Вас также могут заинтересовать новости: