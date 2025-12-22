1 января 2026 года в украинский прокат выходит фильм "Острова" (Islands) – напряженный и одновременно чувственный любовный триллер, скрывающийся под маской курортной беззаботности.
Это история об одиночестве, желании убежать от себя и опасной близости, которая способна разрушить жизнь. Лента Яна-Оле Герстера, показанная в официальной программе Берлинале, доказывает: даже под безжалостным солнцем Канаров может родиться темный нуар, в котором каждый взгляд и каждая пауза имеют значение.
УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" рассказывает, почему стоит посмотреть эту ленту в кинотеатрах.
Любовный триллер без клише
"Острова" не играют по правилам классического жанра. Здесь нет резких поворотов ради эффекта, зато напряжение нарастает постепенно, почти незаметно. История Тома, бывшего перспективного теннисиста, застрявшего в бесконечном лете отельной жизни, становится хроникой внутреннего застоя.
Появление загадочной туристки Анны кажется шансом на перезагрузку, но очень быстро эта связь начинает трещать по швам, превращаясь в ловушку. Когда исчезает муж женщины, романтическая иллюзия окончательно рассыпается, а фильм меняет тон – от меланхолии до тревожного детектива.
В главной роли – британский актер Сэм Райли
Номинант на премию BAFTA Сэм Райли играет Тома с поразительной точностью. Его герой почти не говорит о своих чувствах, но каждое движение, каждая задержка взгляда выдают глубокий внутренний кризис. Это роль, построенная на тишине и недосказанности, и именно поэтому она так работает.
Райли создает образ мужчины, который постепенно осознает: бегство от жизни может быть не менее опасным, чем активный выбор. За это британец получил номинацию на Немецкую кинопремию 2025 года за лучшую мужскую роль.
К слову, компанию ему на экране составили французская актриса Стейси Мартин ("Нимфоманка", "Молодой Годар", "Бруталист") и британский актер Джек Фартинг ("Спенсер: Тайна принцессы Дианы", "Незнакомая дочь").
Фуэртевентура как идеальное пространство для нуара
Канарские острова в этом фильме – это не туристический рай, а почти экзистенциальная ловушка. Вулканические ландшафты, палящее солнце, однообразные гостиничные интерьеры и бескрайние пляжи создают ощущение замкнутого пространства, из которого невозможно сбежать.
Именно здесь, по словам Герстера, "бесконечное лето становится погибелью". Остров превращается в зеркало внутреннего состояния героя – красивое, но опустошенное, гипнотическое и тревожное одновременно.
Режиссерский почерк Яна-Оле Герстера
После культового Oh Boy 2012 года с Томом Шиллингом в главной роли, Герстер снова обращается к теме одинокого человека в состоянии зависания, но делает это гораздо жестче и темнее. "Острова" – это зрелое, уверенное кино режиссера, который точно знает, как работать с ритмом, паузами и атмосферой.
Мировая премьера фильма состоялась в официальной программе Берлинского международного кинофестиваля, а критики сравнивают ленту с хичкоковской традицией психологического триллера.
В частности, The Guardian называет "Острова" "захватывающим детективом", а IndieWire добавляет, что это "захватывающий нуар, гипнотический от начала до конца".
Музыка, которая усиливает тревогу
Саундтрек Даши Дауэнгауэр – отдельная причина увидеть "Острова" на большом экране. Лауреат премии Европейской киноакадемии, известная по работам над фильмами "Голда" и "Берлин Александерплац", создает музыку, которая не навязывается, а медленно проникает под кожу, усиливая ощущение угрозы и внутренней пустоты. Именно за музыку фильм получил Немецкую кинопремию, и это тот случай, когда награда звучит абсолютно заслуженно.
Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 96% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 77 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".