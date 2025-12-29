Зеленский раскрыл, каким будет мониторинг в случае прекращения огня

Все детали будут обсуждаться в гарантиях безопасности.

У Украины есть четкое понимание того, каким будет мониторинг прекращения огня и кто будет ответственным за его обеспечение. Об этом журналистам рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Обеспечивать будут наши партнеры. Технический мониторинг и присутствие также будет. Понятно... Все эти детали будут в гарантиях безопасности для Украины", - сказал Зеленский.

В то же время на вопрос о том, кто может контролировать демилитаризованную зону, если таковая будет установлена, президент отметил, что пока об этом речь не идет.

"Пока мы говорим о свободной экономической зоне. Деталей пока нет, но все начали этот вопрос проговаривать", - добавил президент.

Мирные переговоры: важные новости

Напомним, ранее президенты Украины и США провели встречу, во время которой обсудили план завершения войны в Украине. После встречи Зеленский заявил, что 20-пунктный мирный план "согласован на 90%". Тогда как Трамп заявил, что был достигнут "значительный прогресс".

Уже после встречи Зеленский сообщил журналистам, что обратился к Трампу с просьбой продлить срок гарантий безопасности для Украины. Сейчас, по словам президента, они составляют 15 лет, тогда как Киев просит увеличить этот срок до 30-50 лет.

