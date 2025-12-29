Оккупанты продвинулись в Мирнограде и возле Гуляйполя, - DeepState

Также враг имеет продвижение на Днепропетровщине.

Российские оккупанты продолжают постепенно продвигаться. В частности, фиксируется продвижение в Мирнограде Донецкой области и возле Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState в Telegram

"Враг продвинулся в Мирнограде, вблизи Красного Лимана, Филиала и Гуляйполя", - говорится в сообщении.

Населенный пункт Красный Лиман находится к северу от Мирнограда, а населенный пункт Филиал - в Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, недавно российские оккупанты заявили о якобы захвате Мирнограда и Гуляйполя. В то же время, в Генеральном штабе ВСУ опровергли эти заявления, поскольку это не соответствует действительности.

Недавно представитель 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ Сергей Окишев отметил, что российские захватчики начали больше давить на город Мирноград, поскольку не имеют никаких успехов в боях за Покровск.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) предполагают, что оккупанты могут до конца года захватить Покровск и окружить Мирноград.

