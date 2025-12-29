Как изменятся цены на мясо и овощи после новогодних праздников: прогноз эксперта

Свинина и курятина традиционно дорожают накануне Нового года.

Овощи могут подорожать после новогодних праздников на 5-7%, а цены на мясо, наоборот, снизятся. Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

"Если будут морозы, будет держаться холодная погода, то увидим постепенный рост цен на овощи - в пределах от 5% до 7%. Больше всего демонстрирует рост из овощных культур - тепличные овощи, спрос на них в предновогодние праздники достаточно высокий, мы практически пользуемся или остатками, которые есть в Украине, или импортом", - говорит эксперт.

По его словам, в течение года цена на говядину была достаточно высокой, что соответствует мировой тенденции. Однако, после новогодних праздников можно ожидать определенного снижения цен на мясные продукты.

"Свинина с курятиной в предновогодние праздники подорожают. Такая ситуация будет происходить в течение января, пока украинцы будут праздновать. Я думаю, что после января частично будет уменьшение цены на мясные продукты", - отметил Марчук.

Ранее сообщалось, что отпускные цены на картофель в Украине начали снижаться вопреки надеждам фермеров на подорожание овоща перед Новым годом. По словам специалистов, сегодня руководство оптовых компаний не видит причин для роста цен и увеличения объемов закупок картофеля, так как спрос находится на относительно низком уровне.

Также стало известно, что украинские производители начали снижать цены на молоко. Эксперты говорят, что сегодня молока много - из-за кризиса на международном рынке предложение молочных продуктов существенно опережает спрос.

