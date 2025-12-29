Во время обысков у руководителя Закарпатского ТЦК нашли $100 тысяч наличными, - журналист

По предварительной информации, эти средства не были задекларированы должностным лицом.

Во время обыска по месту жительства руководителя Закарпатского областного ТЦК и СП, полковника Андрея Савчука правоохранители обнаружили около 100 тысяч долларов США наличными.

"Сейчас продолжается фиксация изъятого и проверка происхождения денег в рамках следственных действий", - отметил журналист.

Сейчас официальных комментариев от правоохранительных органов относительно найденных денег нет.

Обыски у Андрея Савчука

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыски у руководителя Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ОТЦК и СП) Андрея Савчука.

Пресс-служба СБУ в комментарии УНИАН подтвердила факт проведения обысков у Савчука.

"Мероприятия проходят со строгим соблюдением закона в рамках уголовного производства по факту незаконного лишения свободы граждан Украины (ст. 146 Уголовного кодекса Украины)", - отмечают в СБУ.

