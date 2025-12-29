Тысячи людей в Тернопольской и Львовской областях остались без света: в чем причина

Оперативно-выездные бригады работают в усиленном режиме.

Тысячи жителей из 109 населенных пунктов Тернопольской области остались без света из-за ухудшения погоды в ночь на 29 декабря, сообщает Тернопольская ОГА в Telegram-канале.

"По состоянию на 6:00 в связи с ухудшением погодных условий на территории Тернопольской области произошло повреждение электросетей, что привело к аварийным отключениям 12 699 потребителей в 109 населенных пунктах", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что оперативно-выездные бригады работают в усиленном режиме. Местных жителей призывают быть осторожными вблизи деревьев и линий электропередач.

Непогода свирепствует и во Львовской области. Как сообщает "Львовоблэнерго", по состоянию на 08:00 из-за стихии обесточены 16 населенных пунктов полностью и 70 частично.

Отмечается, что над ликвидацией последствий непогоды работают 29 бригад "Львовоблэнерго".

Отключение света в Украине - последние новости

Из-за массированной атаки России 27 декабря на левом берегу Киева до сих пор применяются экстренные отключения света. Зато Правобережье столицы уже отключают по графикам.

Для стабилизации ситуации со светом в столице, по прогнозу члена комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка, нужно 2-3 дня.

