Ни одна из двух ставок Путина на 2025 год не сыграла, считает Майкл Кофман.

Перемирие на фронте больше нужно Украине, но главный вопрос в его условиях. Такое мнение в интервью "Украинской правде" высказал американский военный аналитик и старший научный сотрудник фонда The Carnegie Endowment Майкл Кофман.

"Я бы сказал, что ситуация на фронте не настолько критическая, что Украина должна договариваться на любых условиях. Европейцы объявили, что нашли вариант, как будут финансировать украинские потребности на следующие два года. Россия еще долго будет воевать за ту часть Донецкой области, которую хочет получить без боя на своих условиях мира. И даже после выхода из Покровска я не вижу больших шансов, что будет прорыв с их стороны или фронт посыплется. Сейчас тяжелая ситуация для Украины, но осенью 2024-го многое выглядело хуже", - сказал Кофман.

Он добавил, что на 2025 год Путин сделал две главные ставки. Первая - на то, что длительное давление приведет к обвалу украинской обороны. А вторая - на то, что РФ выведет США из игры и это приведет к исчезновению всей помощи от Запада. Эксперт отметил, что ни одна из ставок Путина на этот год не сыграла.

Комментируя позиции Украины и РФ во время переговоров, он отметил, что цели Киева в этом году стали гораздо больше соответствовать реальности на фронте и боеспособности украинской армии. Тогда как переговорная позиция РФ наоборот далека от возможностей и эффективности вооруженных сил.

"Те условия мира, которые они предлагают, основываются не на достижениях, а на том, чего они хотят достичь. Но при этом никто не может предсказать, хватит ли им ресурсов поддерживать такую интенсивность боевых действий еще год или дольше. Думаю, очевидно, что они хотят добиться путем переговоров того, чего не смогли достичь на поле боя", - пояснил Кофман.

Эксперт отметил, что вероятность выхода США из мирного процесса "минимальна". Поскольку Вашингтон сосредоточен на этом. И это одновременно как хорошая, так и плохая новость для Украины.

"Как говорил один из моих любимых писателей Оскар Уайльд, есть две трагедии в жизни: одна - когда не получаешь то, что хочешь, а другая - когда получаешь. И в данном случае неизвестно, что хуже для Украины", - пояснил Кофман.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее президент Владимир Зеленский, комментируя его встречу с Трампом, заявил, что Украина хочет закрепить 20-пунктный план на всеукраинском референдуме, однако не все стороны на это соглашаются. В то же время он отметил, что РФ относится к этому "не положительно", поскольку не хочет прекращать давление на Украину.

В Кремле же в очередной раз заявили, что необходимым условием для прекращения боевых действий является вывод Сил обороны из Донецкой и Луганской областей. В то же время в Кремле не прокомментировали, ожидает ли Москва выхода ВСУ из Херсонской и Запорожской областей.

