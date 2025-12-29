В частности, эти четыре стороны могут подписать план из 20 пунктов о прекращении войны.

Украина открыта к любым форматам, которые позволят приблизить окончание войны и установление мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

В частности, у главы государства спросили, что ему известно по поводу заявления россиян, которые по результатам телефонного разговора с американцами сообщили о договоренности создать рабочие группы.

Видео дня

Как отметил Зеленский, уже создана украинско-американская рабочая группа, которая уже продемонстрировала результаты, и в частности, были наработаны соответствующие документы.

Кроме того, в Берлине состоялось заседание трехсторонней рабочей группы с участием Украины, США и европейских партнеров.

Украина поддерживает создание четырехсторонней группы

"Сейчас, если мы будем идти - и я очень надеюсь, что быстро - к 20-пунктному плану, который должны подписать четыре стороны (Украина, Европа, Америка и Россия), то, наверное, нужно, чтобы техническая группа была четырехсторонняя", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинская сторона нормально к этому относится.

"Я знаю, что есть вопросы относительно нашей возможности [проведения] трехсторонней встречи - Америка, Украина и Россия на уровне лидеров, или соответствующих телефонных разговоров. Я еще раз подчеркиваю - мы ни от кого не прячемся. Открыты к любым вариантам, форматам, которые могут нас приблизить к окончанию войны", - подчеркнул Зеленский.

Переговоры о мире - последние новости из Флориды

Как сообщал УНИАН, 28 декабря во Флориде в резиденции Mar-a-Lago состоялась встреча президента Украины и президента США. Зеленский завил, что 20 пунктов мирного плана были согласованы на 90%. Однако, вопрос о судьбе Донбасса остался нерешенным. Как добавил президент Украины, было согласовано, что гарантии безопасности являются ключевым этапом в достижении длительного мира, и команды Украины и США продолжат работать над всеми аспектами.

Вас также могут заинтересовать новости: