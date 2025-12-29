Морозы до -16° скуют Украину: когда ждать сильного похолодания

Зимняя погода в Украине продолжается, но потепление уже не за горами.

В Украине на этой неделе морозы усилятся. Особенно холодно будет по ночам - во многих областях температура будет падать до -13°...-16°. Днем градусы будут мягча, а на выходных должна вернуться плюсовая температура. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начало недели, 29 декабря, будет пасмурным, но не очень холодным. Практически по всей стране, кроме некоторых западных и южных областей, пройдет снег. Столбики термометров покажут днем -3°...0°, на юге - до +3°.

Во вторник, 30 декабря, по всей Украине ожидается небольшой снег. Температура будет -3°...0°, на юге и юго-востоке - до 0°...+3°.

Завершится 2025 год морозами -3°...-5°, на востоке - до -7°, а на юге столбики термометров покажут -1°...+2°. 31 декабря по всей стране, кроме большинства южных областей, ожидается небольшой снег. Ночные морозы окрепнут до -4°...-9°.

В новогоднюю ночью в Украине ожидаются сильные морозы -7°...-12°, на северо-востоке температура упадет до -13°...-16°. Днем 1 января в большинстве областей будет -5°...-1°, на востоке и в Сумской области ожидается -4°...-8°. По всей стране ожидается небольшой снег.

2 января осадки продолжатся и во многих областях уже будет мокрый снег, ведь температура днем повысится до -1°...+3°. На левобережье сохранятся морозы до -7°...-3°. Ночью тоже будет морозная по всей старне - до -7°...-16°.

На выходных температура продолжит повышаться. Ночные морозы ослабнут, а днем к концу недели уже практически по всей стране должен быть "плюс". В течение 3 и января местами по Украине будут осадки.

