Зеленский рассказал, когда в Украине снимут военное положение в случае завершения войны

Гарантии безопасности для Украины могут заработать после подписания всех документов Украиной, США, Европой и РФ.

Завершение действия военного положения возможно только когда в Украине появятся гарантии безопасности. Об этом журналистам сообщил президент Владимир Зеленский.

"Без гарантий безопасности реально эта война не закончилась. Мы не можем признать, что она закончилась, потому что может быть риск с таким соседом повторной агрессии. А что такое гарантии безопасности? Почему мы так много времени сейчас уделяем им? А это мониторинг партнеров и их присутствие", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что Украина серьезно настроена на завершение войны. По словам Зеленского, если удастся доработать все документы с США, Европой и РФ, подписав 20-пунктный план завершения войны, в этот момент Киев получит гарантии безопасности.

"То есть, не будем тратить время. И в тот момент, когда мы их получим, это будет для нас всех сигнал, что война закончилась. Безусловно, на влияние этих сроков также будет влиять понимание и позиция командования нашей армии. И мы это проговаривали на Ставке. Они должны сказать, что вся инфраструктура для этого готова, для того, чтобы отменять военное положение", - добавил Зеленский.

Военное положение в Украине: что известно

Напомним, в октябре Верховная Рада поддержала президентский законопроект, которым продлен срок действия военного положения сроком на 90 дней. Сейчас действие военного положения, а также мобилизации в Украине продлено до 3 февраля 2026 года.

Также ранее президент Зеленский заявлял, что в случае достижения мирного соглашения, военное положение в Украине может длиться от нескольких месяцев до полугода. В то же время он заявил, что мобилизацию в этот период могут траснформировать или отменить.

