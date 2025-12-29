Зеленский ответил, готов ли встретиться с Путиным

Президент Украины отмечает, что сейчас различаются действия Путина и его мирная лексика, которую он использует в диалоге с Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече в любом формате с Владимиром Путиным, но важно, чтобы действия и слова у лидера России совпадали. Об этом Зеленский сказал во время онлайн-брифинга.

Он отметил, что выглядит "немного странно", что Путин говорит президенту США Дональду Трампу, что хочет закончить войну и что это является его желанием, а в то же время заявляет в медиа, что хочет и готов продолжать войну.

"Бьет по нам ракетами, открыто говорит об этом, радуется результатам уничтожения гражданской инфраструктуры, дает какие-то приказы своим генералам - куда идти, что захватывать и т.д.", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, такие действия Путина не совпадают с якобы мирной лексикой, которую он использует в диалоге с Трампом.

"Я сказал президенту США, что, на мой взгляд, они немного имеют разный характер, все эти месседжи. Но еще раз: как встречаться, в каком формате договариваться - нам все равно. Мы готовы. Важно, чтобы действия и слова у лидера России совпадали", - подчеркнул президент Украины.

Возможна ли встреча Путина и Зеленского

Как сообщал УНАН, Fox News со ссылкой на источник рассказал, что встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго может стать шагом к первому за более чем пять лет прямому телефонному разговору между Зеленским и Путиным.

По словам собеседника, именно возможность прямого звонка между Зеленским и Путиным рассматривается как ключевой прорыв в подготовке мирных переговоров.

