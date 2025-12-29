6 видов орехов и семян, в которых больше белка, чем в яйцах

Однако нельзя полагаться только на один источник белка.

Важным источником белка, который стоит добавить в рацион, являются орехи и семена, некоторые из которых настолько богаты белком, что по содержанию белка не уступают яйцам. Портал MarthaStewart называет 6 таких полезных вариантов.

Арахис

Арахис содержит 7 граммов белка на 30 граммов, что больше, чем в древесных орехах, и превосходит яйца, в которых содержится 6 граммов.

Арахис также богат клетчаткой, мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами, витамином Е, магнием, ниацином, биотином и марганцем, а также антиоксидантами, включая фитостерол и ресвератрол.

Миндаль

Миндаль содержит около 6 граммов белка на 30 граммов.

"Миндаль – это богатый питательными веществами источник белка, содержащий полезные жиры, клетчатку, витамин Е, магний и другие необходимые питательные вещества. Эти компоненты способствуют целому ряду преимуществ для здоровья, таких как улучшение здоровья сердца и контроль уровня сахара в крови", – говорит диетолог Кристен Смит.

Фисташки

В 30 граммах фисташек содержится 6 граммов белка.

Фисташки также содержат все 9 незаменимых аминокислот, а также богаты антиоксидантами и полифенолами, включая такие соединения, как витамин Е, лютеин и зеаксантин. "Эти питательные вещества способствуют потенциальной пользе для здоровья, например, помогают защитить от хронических заболеваний", – говорит Смит.

Семена конопли

В 30 граммах семян конопли содержится около 10 граммов белка. "Более 25 процентов калорий приходится на белок, поэтому они являются богатым белком дополнением к вашим блюдам", – говорит Сива.

"Что отличает семена конопли, так это содержание жирных кислот омега-3. Для вегетарианцев или тех, кто не ест рыбу, это отличный способ получить необходимые омега-3", – отмечает она. В одной унции также содержится около 210 миллиграммов магния.

Тыквенные семечки

Тыквенные семечки содержат почти 7 граммов белка на 30 граммов.

"Тыквенные семечки – отличный источник растительного белка, магния и полезных жиров (в основном омега-6 и некоторых мононенасыщенных), – говорит Смит. Они содержат незаменимые аминокислоты (в частности, триптофан), магний и цинк.

Семена подсолнечника

Они содержат около 5,8 грамма белка на порцию в 30 граммов.

Также семена подсолнечника содержат полезные растительные соединения, включая фенольные кислоты и флавоноиды, а также витамин Е, селен и магний, обладающие антиоксидантными свойствами.

