2025 год сложился для Украины лучше, чем ожидалось, - американский военный аналитик

Хотя ни одна из сторон и не может продвинуться, но это не означает, что война зашла в тупик, считает Майкл Кофман.

В ближайшие месяц-два на фронте в Украине возможна стабилизация. Такое мнение в интервью "Украинской правде" высказал американский военный аналитик и старший научный сотрудник фонда The Carnegie Endowment Майкл Кофман.

"Так же было и в прошлом году. Обычно гораздо сложнее вести наступательные действия с декабря по февраль. Думаю, 2025 год сложился для Украины лучше, чем ожидалось", - сказал Кофман.

Он добавил, что сейчас между Украиной и РФ идет война на истощение с позиционными боевыми действиями. А распространение высокоточных средств поражения и повсеместное наблюдение на поле боя значительно усложнили для обеих сторон проведение маневров любого масштаба.

Видео дня

"Выглядит так, что ни одна из сторон давно не может продвинуться, но я бы не сказал, что война в тупике. Оборона Украины в значительной степени базируется на использовании беспилотных летательных аппаратов в сочетании с минами и артиллерией. Российские войска пытаются продавить линию фронта. В основном атакуют рассеянной пехотой, пытаясь осуществить инфильтрацию, или механизированными штурмами при поддержке легкомоторных войск", - отметил Кофман.

Аналитик пояснил, что боевые действия в 2025 году могут создать представление, что война в 2026 году кардинально не изменится. Впрочем, по словам Кофмана, полагаться на такое мнение не стоит

"Не все можно измерить в захваченных или потерянных километрах. В войне такого типа гораздо важнее оценивать ситуацию внутри противоборствующих сил, поскольку изменение контроля над территориями является запоздалым показателем", - пояснил Кофман.

По словам аналитика, 2025 год ознаменовался борьбой за преимущество в зоне действия беспилотников между украинскими и российскими подразделениями. И именно она определяет инициативу и относительный баланс потерь на поле боя.

"Эта война не характеризуется сплошными линиями обороны. Украинские позиции представляют собой разрозненные группы войск, расположенные на значительном расстоянии друг от друга, и российские войска стремятся их обойти. Поле боя - перекрытие зон действия беспилотников, где украинские и российские позиции перемешаны в городах. Присутствие не означает контроль. Поэтому гораздо сложнее понять, кто что контролирует, и линия фронта превратилась в гораздо более размытую зону", - сказал Кофман.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее аналитики DeepState сообщили, что РФ продвинулась в Мирнограде Донецкой области. Также, по данным экспертов, враг имел успехи неподалеку Гуляйполя Запорожской области.

Между тем аналитики из Института изучения войны отмечают, что потери РФ на фронте настолько велики, что это не позволяет им формировать резервы и проводить глубокие прорывы. Эксперты отмечают, что такие темпы набора военных в РФ, скорее всего, останутся и в следующем году.

Вас также могут заинтересовать новости: