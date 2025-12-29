Один бренд заткнул за пояс всех конкурентов: названы самые популярные авто в Евросоюзе

Этот немецкий производитель опередил другие бренды с огромным отрывом.

С января по ноябрь в странах Евросоюза зарегистрировали 9 860 092 новых легковых автомобилей. Такие данные приводят специалисты "УкрАвтопрома".

Наиболее востребованными оказались модели Volkswagen. Причем бренд опередил своих конкурентов с огромным отрывом, реализовав за 11 месяцев более 1,1 млн автомобилей.

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Volkswagen улучшил свои продажи в Евросоюзе на 4,7%. Кроме него в тройку лидеров вошли Toyota и Skoda. Замыкает десятку лидеров Hyundai.

ТОП-10 самых популярных брендов на рынке новых автомобилей в ЕС:

Volkswagen - 1 120 050 авто (+4,7%). Toyota - 676 625 авто (-6,5%). Skoda - 664 142 авто (+10%). Renault - 604 236 авто (+6,9%). BMW - 586 959 авто (+4%). Mercedes-Benz - 510 810 авто (+1,4%). Dacia - 510 322 авто (+5,2%). Peugeot - 509 407 авто (-2,8%). Audi - 476 204 авто (-0,1%). Hyundai - 382 582 авто (-1,6%).

Какой автомобиль выбрать - советы специалистов

Считается, что немецкие авто являются одним из самых надежных в мире. Однако даже среди них есть свои победители и аутсайдеры.

Недавно эксперты Jalopnik решили помочь потенциальным покупателям и назвали пять самых надежных немецких кроссоверов. В список попали BMW X3, Audi Q7, BMW X5 xDrive50e Plug-In Hybrid, BMW X7 и BMW X5.

Напомним также, что ранее в GoBankingRates назвали четыре кроссовера 2025 года, на которые стоит обратить внимание. В рейтинг вошли автомобили Kia Niro, Volkswagen Taos, Toyota 4Runner и Subaru Outback.

