Один бренд заткнул за пояс всех конкурентов: названы самые популярные авто в Евросоюзе

С января по ноябрь в странах Евросоюза зарегистрировали 9 860 092 новых легковых автомобилей. Такие данные приводят специалисты "УкрАвтопрома".
Наиболее востребованными оказались модели Volkswagen. Причем бренд опередил своих конкурентов с огромным отрывом, реализовав за 11 месяцев более 1,1 млн автомобилей.
Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Volkswagen улучшил свои продажи в Евросоюзе на 4,7%. Кроме него в тройку лидеров вошли Toyota и Skoda. Замыкает десятку лидеров Hyundai.
ТОП-10 самых популярных брендов на рынке новых автомобилей в ЕС:
- Volkswagen - 1 120 050 авто (+4,7%).
- Toyota - 676 625 авто (-6,5%).
- Skoda - 664 142 авто (+10%).
- Renault - 604 236 авто (+6,9%).
- BMW - 586 959 авто (+4%).
- Mercedes-Benz - 510 810 авто (+1,4%).
- Dacia - 510 322 авто (+5,2%).
- Peugeot - 509 407 авто (-2,8%).
- Audi - 476 204 авто (-0,1%).
- Hyundai - 382 582 авто (-1,6%).
Какой автомобиль выбрать - советы специалистов
Считается, что немецкие авто являются одним из самых надежных в мире. Однако даже среди них есть свои победители и аутсайдеры.
Недавно эксперты Jalopnik решили помочь потенциальным покупателям и назвали пять самых надежных немецких кроссоверов. В список попали BMW X3, Audi Q7, BMW X5 xDrive50e Plug-In Hybrid, BMW X7 и BMW X5.
Напомним также, что ранее в GoBankingRates назвали четыре кроссовера 2025 года, на которые стоит обратить внимание. В рейтинг вошли автомобили Kia Niro, Volkswagen Taos, Toyota 4Runner и Subaru Outback.