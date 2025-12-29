Поражение базы запуска морских дронов РФ в Крыму: в ВМС указали на важную деталь

По словам Плетенчука, воевать лучше у берега врага, а не своего.

Во временно оккупированном Крыму Силы беспилотных систем ВСУ поразили ряд военных объектов РФ, в том числе базу хранения и запуска морских безэкипажных катеров. При этом важным является не место хранения этих средств поражения, а сам факт того, что россияне пытаются их производить. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"Здесь важен сам тот факт, что они пытаются соответствующую продукцию производить в принципе. Мы об этой угрозе говорили, пожалуй, в течение всего года... Мы ее, конечно, учитываем обязательно. И да, такие средства лучше поражать в местах их хранения. Это как раз концепция, к которой мы идем все вместе, и в частности Военно-морские силы. Воевать лучше у берега врага, а не у своего", - сказал военный.

Он добавил, что такие поражения - превентивные действия, которые уменьшают нагрузку на Силы обороны в целом.

Удары по Крыму - последние новости

Напомним, Силы обороны Украины поразили на территории временно оккупированного Крыма, в том числе базу хранения и запуска морских безэкипажных катеров. Аналитики считают ее одной из ключевых целей.

Вероятно, по объекту ударили по меньшей мере три украинских беспилотника. По данным экспертов, ВСУ уже не впервые бьют по базам хранения российских морских дронов. Уничтожение таких средств имеет особое значение после инцидента, который произошел в конце августа. Тогда вражеский морской дрон поразил средний разведывательный корабль ВМС Украины "Симферополь".

