Удорожание памяти ставит перед производителем непростой выбор: снижать прибыль или повышать стоимость смартфонов.

Samsung все еще не определилась с ценой на смартфоны Galaxy S26, хотя до официального анонса остаются считанные недели. Обычно к этому этапу цена уже известна, но в этом году с этим возникли проблемы, сообщает корейское издание The Bell.

Основная причина – значительное удорожание производства. Рост стоимости оперативной памяти и других компонентов, включая модули камер, процессор и OLED-экран, заставляет Samsung выбирать между уменьшением прибыли и увеличением цены. Это ставит компанию перед сложным выбором, от которого в итоге зависит финальная стоимость устройств

Корейские медиа отмечают, что Samsung уже продает "тройной" смартфон Galaxy TriFold по цене ниже себестоимости, приняв убытки желанием распространить новый форм-фактор среди пользователей. Однако для флагманской серии Galaxy S такой подход неприемлем, ведь она должна приносить компании прибыль.

Видео дня

Отдельным фактором является использование чипов разных производителей в линейке. В последние годы Samsung все чаще полагалась на процессоры Qualcomm, которые стоят дороже, чем собственные решения. Возрождение Exynos и его использование в части моделей Galaxy S26 может помочь частично снизить затраты, но полностью переложить производство на внутренние чипы Samsung пока не удается.

По данным источников, из-за неопределенности с ценами линейка Galaxy S26 появится на рынке только в марте 2026 года. Для сравнения, серия Galaxy S25 была представлена 23 января 2025-го и поступила в продажу 7 февраля.

Ранее сообщалось, что из-за подорожания комплектующих и пошлин модель самая топовая модель S26 Ultra подорожает на 50-100 долларов. Остальные устройства сохранят прежний уровень, чтобы конкурировать с iPhone 17.

Напомним, в начале декабря Samsung представила свой первый смартфон с тремя экранами. На глобальном рынке он появится в начале 2026 года.

Ранее Bloomberg писал, что Apple разделит линейку iPhone 18 между осенним и весенним запуском. Осенью 2026 года ожидаются iPhone 18 Pro/ 18 Pro Max и iPhone Fold, а весной 2027-го – iPhone 18, 18e и Air 2-го поколения.

Вас также могут заинтересовать новости: