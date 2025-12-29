'ПриватБанк' поднял цены на валюту: актуальный курс доллара и евро 29 декабря

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,37 грн, а евро - 50,00 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 29 декабря, вырос на 10 копеек и составляет 42,30 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 49,95 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,70 гривни, а евро - по курсу 48,95 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник подорожал на 18 копеек и составляет 42,37 гривни. Курс евро при оплате картой 29 декабря остался неизменным и составляет 50,00 гривень.

Нацбанк установил на 29 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,06 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 13 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, относительно евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,55 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 12 копеек.

Руководитель по макроэкономическим исследованиям "ПриватБанка" Ольга Погарская отметила, что на 2026 год большинство аналитиков прогнозируют умеренную девальвацию гривны - ожидается, что национальная валюта ослабнет, однако доллар не пересечет психологическую отметку в 45 гривен.

