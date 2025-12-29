Эксперт рассказал, когда стабилизируют ситуацию со светом в Киевской области

Энергетики делают все возможное, чтобы обеспечить граждан электроэнергией

Стабилизировать ситуацию со светом в Киевской области удастся в течение недели. Об этом в эфире "КИЕВ24" сообщил предприниматель и народный депутат Сергей Нагорняк.

"Не возобновить работу, а именно стабилизировать. Для восстановления всей инфраструктуры, которая пострадала во время последней массированной атаки, нужно несколько недель или даже месяцев", - добавил Нагорняк.

По его словам, самая сложная ситуация со светом в Киевской области наблюдается в Вышгороде и Броварах.

"Самая сложная ситуация сейчас остается в городах Бровары и Вышгород, потому что там была поражена подстанция "Укрэнерго", которая дает возможность доставлять электрическую энергию в пригород Киева", - отметил нардеп.

Он признает, что повреждения серьезные, однако энергетики делают все возможное, чтобы обеспечить граждан электроэнергией.

"Погода за окном не совсем способствует работе, потому что люди фактически работают на улице. С металлическими изделиями, с металлическими конструкциями, с электроснабжением", - говорит Нагорняк.

Атаки России на энергосистему Украины - главные новости

Недавно россияне совершили очередную комбинированную атаку на нашу страну с применением ракет и ударных БПЛА. Всего РФ запустила почти 500 дронов и 40 ракет, среди которых аэробаллистические "Кинжалы". В результате ударов зафиксировали попадание по многоэтажкам во многих районах столицы Украины.

По словам майора в отставке Алексея Гетьмана, новый массированный обстрел Украины россияне могут осуществить в новогоднюю ночь, что "соответствует ментальности россиян".

