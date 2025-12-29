Авиабилеты в Британию могут вскоре резко подорожать

Причина – повышения налогов и сборов в региональных аэропортах страны.

На фоне прогнозов о повышении стоимости путешествий, авиапассажиров предупредили о возможном повышении цен на билеты в/из Великобритании, поскольку региональные аэропорты по всей стране в 2026 году столкнутся с "беспрецедентным" ростом налога на недвижимость.

Новые налоги на недвижимость для аэропортов приведут к повышению ценна авиабилеты

Как поясняет The Guardian, анализ правительственных данных для PA Media показал, что именно региональные аэропорты столкнутся с самым резким увеличением налогов на коммерческую недвижимость среди всех секторов в Великобритании на фоне пересмотра оценок недвижимости, лежащих в основе этого налога.

Расчеты глобальной налоговой компании Ryan на основе данных Агентства по оценке недвижимости показали, что в некоторых случаях оценочная стоимость объектов выросла более чем в шесть раз в ходе последней переоценки, что привело к резкому росту налоговых счетов.

Таким образом, большинство британских аэропортов столкнутся с более чем двукратным увеличением своих налоговых платежей в течение следующих трех лет.

Одни из самых существенных повышений налогов ожидаются в аэропортах Манчестера, Бристоля, Бирмингема, Ньюкасла, Ливерпуля, Ист-Мидлендс и Борнмута. В то же время повышение для аэропортов Лондона будет не таким существенным – там итак уже высокие налоги на недвижимость.

"При беспрецедентном росте на 295% в масштабах всего сектора региональные аэропорты просто не смогут выдержать такой масштабный шок в плане затрат. Эти повышения неизбежно отразятся на всей системе: сначала на аэропортовых сборах, затем на расходах авиакомпаний и, в конечном итоге, на ценах на билеты", – заявил руководитель практики по налогам на недвижимость в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе в компании Ryan Алекс Пробин.

В свою очередь операторы аэропортов заявили, что повышение налогов может также сдержать инвестиции в этот сектор.

"Аэропорты и так уже были одними из самых крупных плательщиков налогов в стране и были готовы платить значительно больше. Но повышение более чем на 100% означает, что нам нужно пересмотреть наши планы по инвестированию более 2 миллиардов фунтов стерлингов в наши аэропорты по всей Великобритании в течение следующих пяти лет. Неизбежно, что авиаперелеты станут дороже, поскольку отрасль будет нести эти расходы", – отметил представитель Manchester Airports Group.

Как повышение аэропортовых сборов влияет на пассажиров

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в последние годы из-за резкого повышения налогов и сборов в аэропортах в первую очередь страдают пассажиры.

С одной стороны, авиакомпании поднимают цены на авиабилеты, чтобы компенсировать себе дополнительные налоговые расходы.

С другой стороны, лоукостеры вроде Ryanair и Wizz Air просто отменяют рейсы в те аэропорты, где их не устраивают сборы. Таким образом в последнее время резко сокращались их полетные программы в Испанию, Германию, Австрию, Португалию, Францию и Бельгию.

