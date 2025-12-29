Медь вплотную подошла к новому психологическому рубежу, установив новый рекорд

Отмечается, что в Китае некоторые заводы сократили закупку металла или вовсе остановили.

Цена на медь установила новый рекорд. Металл почти достиг отметки в 13 000 долларов за тонну на Лондонской бирже металлов из-за опасения по поводу сокращения поставок.

Издание Bloomberg пишет, что цена на медь, которая крайне важна возобновляемых источников энергии и энергосетей, подскочила на 6,6% до 12 960 долларов за тонну на Лондонской бирже металлов после возобновления торгов после праздников в Великобритании. Таким образом, 1 килограмм металла обойдется в 12,96 доллара.

В декабре металл подорожал боле чем на 15%, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что спешка с поставками металла в США в преддверии возможных импортных пошлин заставит покупателей из других странах платить больше.

На стоимость металла в этом году значительное влияние оказали незапланированные простои рудников, общая неопределенность в отношении торговой политики президента США Дональда Трампа и беспрецедентное давление на мировые металлургические заводы. Тем не менее, есть вероятность, что медь переоценили.

"По-прежнему кажется, что все дело в ожиданиях", - сказал руководитель отдела исследований по неблагородным металлам в Minmetals Futures Co У Куньцзинь.

По его словам, некоторые заводы в Китае, которые покупают медь и чувствительны к ценам, сократили производство или даже остановились после недавнего роста.

Цены на металлы - последние новости

Медь в последнее время растет на глазах, устанавливая все новые и новые рекорды. Так, 23 декабря медь достигла нового исторического максимума, достигнув 12 044 долларов за тонну, продемонстрировав самый большой рост за год с 2009 года.

При этом 26 декабря золото, серебро и платина достигли новых рекордов. Спекуляции и снижение ликвидности в конце года поддержали цены на драгоценные металлы, а рынки учли возможность дальнейшего снижения ставок в США и рост геополитической напряженности.

