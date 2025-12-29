'Киров' без боя: почему российский 'убийца авианосцев' не сделал ни одного выстрела

Гигантские атомные крейсеры, созданные как "убийцы авианосцев" и символ морской мощи СССР, так и не вступили в реальный бой.

Советские атомные линейные крейсеры типа "Киров", которые Москва создавала как грозный ответ авианосным группам НАТО, так и не сделали ни одного боевого выстрела, несмотря на свой колоссальный потенциал и репутацию "убийц авианосцев", пишет обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд.

Корабли проекта 1144 "Орлан", известные в СССР как "Морские орлы", были крупнейшими и самыми мощными надводными боевыми кораблями советского флота после авианосцев. Они сочетали ядерную энергетику, тяжелое ракетное вооружение, мощную броню и собственную авиацию, воплощая амбиции Москвы по глобальному морскому присутствию.

Крейсеры создавались для уничтожения ударных групп авианосцев США, борьбы с подводными лодками и руководства крупными надводными соединениями. Вооруженные сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Гранит", торпедами, артиллерией и системами ПВО, они считались серьезной угрозой для флотов НАТО. Именно появление "Киров" стало одной из причин, почему США вернули в строй линкоры типа "Айова".

Программа была начата еще в 1960-х годах, на фоне желания СССР бросить вызов ВМС США в открытом океане. Первый корабль, "Киров", заложили в 1974 году, а ввели в эксплуатацию в 1980-м. Впоследствии к флоту присоединились "Фрунзе", "Калинин" и "Юрий Андропов". Пятый крейсер планировали, но так и не построили.

Впрочем, после завершения Холодной войны судьба этих гигантов резко изменилась. Крах советской экономики, дефицит финансирования, старение ядерных реакторов и проблемы с верфями превратили "Кировы" из символов могущества в чрезвычайно дорогие и сложные в содержании корабли. Большинство планов модернизации были свернуты, а один из крейсеров - "Петр Великий" - по состоянию на 2025 год выведен из эксплуатации.

Единственным кораблем, который потенциально может вернуться в строй, остается "Адмирал Нахимов". Его модернизация затянулась на годы, а перспективы полноценного возвращения на службу до сих пор остаются неопределенными.

Ни один из крейсеров типа "Киров" так и не принял участия в реальном бою. Они остались скорее символом эпохи - олицетворением морской доктрины СССР, которая стремилась противостоять американским авианосным группам, но в итоге столкнулась с экономическими и промышленными ограничениями России XXI века.

