Эспрессо стремительно растет в цене: где в Украине самый дорогой кофе

С начала полномасштабной войны эспрессо подорожало почти вдвое.

Кофе в Украине снова подорожал. Средняя цена чашки эспрессо в декабре 2025 года достигла 41 гривни, что на 17% больше, чем в декабре прошлого года, когда чашку кофе можно было приобрести за 35 гривень, сообщает "Опендатабот",

Эспрессо - основная составляющая каждого кофейного напитка, поэтому его стоимость напрямую влияет на цену любого напитка в кафе. В общем эспрессо подорожало почти в 2 раза с начала полномасштабной войны.

Дороже всего эспрессо сейчас пьют во Львовской области - в среднем, 47 гривень за чашку. За год цена здесь выросла на 19%. Регион впервые за последние годы возглавил "кофейный рейтинг", вытеснив многолетнего южного лидера.

Одесская область, которая два года подряд была рекордсменом по ценам на кофе, в декабре 2025 года оказалась на втором месте - 45 гривень за эспрессо.

"Впрочем, не вся страна пьет кофе по львовским ценам. Самое дешевое эспрессо уже третий год подряд можно найти в Хмельницкой области - 33 гривни за чашку. Даже несмотря на то, что и здесь за год цена выросла на 18%. За 35 гривень можно выпить эспрессо в Запорожской и Кировоградской областях", - говорится в сообщении.

А вот самый большой годовой прирост стоимости эспрессо зафиксирован в прифронтовой Сумской области: +26%. Несмотря на это, средняя цена все еще ниже общеукраинской - 36 гривень. Отмечается, что еще в прошлом году Сумская область была среди регионов с самым дешевым кофе.

Цены на кофе в мире - последние новости

В декабре цены на кофе сорта робуста упали до самого низкого уровня за последние два месяца на фоне большого предложения от Вьетнама - крупнейшего производителя этого сорта зерен.

С начала 2023 года до конца 2024 года цены на арабику выросли на 190%, а цены на более дешевые зерна робусты выросли на 263% за тот же период. Волатильность цен была вызвана "идеальным штормом" засух в Бразилии и Вьетнаме, которые значительно повлияли на производство кофе, а также продолжающимися геополитическими потрясениями, которые привели к увеличению транспортных расходов и сроков доставки.

