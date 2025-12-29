Последствия энерготеррора РФ: в ряде областей введены аварийные отключения света

Аварийные отключения будут отменены после соответствующей команды НЭК "Укрэнерго".

В ряде регионов Украины из-за последствий систематических атак Российской Федерации на энергосистему Украины применены аварийные отключения электроэнергии, сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме - в отдельных областях сейчас применены аварийные отключения электроэнергии. Предварительно обнародованные облэнерго графики почасовых отключений в этих регионах пока не действуют. Аварийные обесточивания будут отменены сразу после стабилизации ситуации", - написали в "Укрэнерго".

Из сообщений соответствующих облэнерго следует, что экстренные отключения пока действуют в трех регионах.

Как сообщает "Полтаваоблэнерго", в Полтавской области аварийные отключения света введены с 9:45 29 декабря из-за "последствий российских атак на объекты энергетики". Компания напоминает, что аварийные отключения будут отменены после получения соответствующей команды от диспетчеров энергосистемы.

Аварийные отключения также ввели и в Харьковской области для стабилизации ситуации в энергосети. В то же время, как отмечает "Харьковоблэнерго", одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.

Кроме этого аварийные отключения ввели и в Сумской области. Как отметили в "Сумыоблэнерго", графики аварийных отключений введены в 9:24 из-за "повреждения энергосистемы в результате атаки армии РФ".

Атаки России на энергосистему Украины - последние новости

27 декабря Россия в очередной раз массово ударила дронами и ракетами по Киеву и области. Основной целью врага была энергетическая инфраструктура. Из-за последствий вражеской атаки на левом берегу Киева продолжают применяться экстренные отключения.

Тяжелой ситуация со светом остается и на Киевщине. По прогнозу нардепа Сергея Нагорняка, стабилизировать ситуацию со светом в области удастся в течение недели.

