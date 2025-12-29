Не все положительно относятся: Зеленский о ратификации мирного плана на референдуме

РФ хочет продолжать давить на Украину, отметил президент.

Украина хочет закрепить 20-пунктный план на всеукраинском референдуме, однако не все стороны на это соглашаются. Об этом журналистам заявил президент Владимир Зеленский.

"Все понимают, что это сильнейшая историческая подпись силы этого документа. И очень хотелось бы это сделать. Безусловно, не все положительно к этому относятся из-за всего того, что я вам сказал. Потому что это точно ведет к открытому волеизъявлению. Не одного человека, не 450 человек, да? Это идет речь о миллионах людей", - сказал Зеленский.

Он пояснил, что отношение россиян к референдуму "не положительное". В частности из-за того, что его проведение требует безопасности, которую РФ не хочет предоставлять.

"Россияне не хотят давать нам прекращение огня, просто на столько дней, сколько нужно для проведения референдума. А это для нас... 60 дней. Мы понимаем, что нужно хотя бы 60 дней... И Россия хочет продолжать давить на нас. А чем? Это продолжением войной, ракетами, артиллерией и так далее. Поэтому мы за это боремся", - добавил Зеленский.

В то же время президент отметил, что Украине "все равно, что сказала российская сторона" относительно проведения референдума.

"Она может говорить одно, а прежде всего происходит другое. Все эти сигналы говорят о том, что они не хотят прекращения огня пока. Но Соединенные Штаты над этим работают. Референдум - это волеизъявление украинского народа... Украинцы, которые пострадали больше всех в этой войне, должны быть счастливы от окончания этой войны и от формата этого соглашения. А это и есть о справедливом мире", - отметил Зеленский.

Вопрос референдума в Украине: что известно

Ранее президент Зеленский в разговоре с журналистами заявлял, что Украина может вынести мирный план с РФ на референдум. Он тогда в частности заявлял, что в референдуме не смогут участвовать люди, проживающие на временно оккупированных территориях. Также президент подчеркнул важность того, что этот референдум должен быть легитимным.

В Кремле же ранее заявили, что РФ на прекращение огня как необходимое условие для дальнейших политических шагов, в частности возможного референдума о судьбе спорных территорий.

Впрочем уже после очередного разговора Трампа с Путиным, в Кремле снова заявили о том, что временное прекращение огня невозможно, поскольку это "ведет лишь к затягиванию конфликта и грозит возобновлением боевых действий".

