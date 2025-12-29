Россияне расстреляли украинских пленных под Покровском

Убийство двух украинских военных произошло в селе Шахово в Донецкой области.

27 декабря 2025 года во время штурма позиций в селе Шахово Покровского района представители государства-агрессора взяли в плен двух военнослужащих ВСУ, которые выполняли боевую задачу на одной из позиций и расстреляли, сообщает Офис генерального прокурора.

"Оккупанты, угрожая огнестрельным оружием, заставили одного из них частично раздеться, после чего расстреляли обоих обезоруженных защитников. Увидев, что военнопленные погибли, они сняли одежду и со второго уже убитого защитника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начато расследование по факту расстрела представителями российской армии пленных украинских защитников в Покровском районе.

"Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - отмечают в Офисе генпрокурора.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Военные преступления России

Как сообщал УНИАН, российские военные такие преступления совершают довольно часто, убивая украинских пленных.

В декабре были убиты 4 украинских пленных.

В 110 отдельной механизированной бригаде имени Марка Безручко раскрыли детали расстрела четырех военнопленных россиянами.

Пресс-офицер бригады Иван Секач рассказал, что очередное военное преступление оккупанты совершили на Времовском направлении в Волновахском районе Донецкой области

Он отметил, что на позиции было шесть человек. Начался артобстрел, двое военнослужащих погибли от обстрела, а четверо оказались в окружении. Воины укрывались в частном доме, а когда враг окружил их, то начали выходить по одному. Двух пленных враг оставил лежать на земле, а еще двух вывели на дорогу. После этого пленных расстреляли из автоматов.

О расстреле пленных бригада узнала из перехватов российских разговоров. Кроме того, военное преступление зафиксировал украинский дрон. Секач добавил, что командиры оккупантов отдают приказы на расстрел украинских военнопленных, чтобы не сбавлять темпы наступления. Доступа к телам погибших нет, официально они поданы как "без вести пропавшие".

