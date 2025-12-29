В то же время президент не раскрыл деталей разговора Трампа и Путина.

Во время телефонного разговора Трампа и Путина были обсуждены все 20 пунктов плана завершения войны в Украине. Об этом журналистам сообщил президент Владимир Зеленский.

"Президент Трамп мне сказал, что он проговорил... Пункт за пунктом. И я его за это поблагодарил. Это важно, чтобы мы все были в одном контексте, и чтобы они проговаривали именно этот документ, а не другие какие-то документы. И он сказал, на что Путин готов. Я об этом не хочу сейчас говорить детали. Но я сказал президенту, что для нас очень важно - это не первый раз, когда Путин что-то говорит, а делает другие дела. Для нас важно, чтобы слова совпадали с действиями", - сказал Зеленский.

Заявления РФ относительно переговоров: что известно

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что во время переговоров Путина и Трампа, кремлевский диктатор заявил, что Украина должна сдать Донбасс для окончания войны. Также Кремль отклонил предложение прекращения огня для проведения референдума, заявив, что это "ведет лишь к затягиванию конфликта и грозит возобновлением боевых действий".

Между тем Fox News пишет, что на фоне переговоров Зеленского и Трампа украинский президент впервые за 5 лет может поговорить с Путиным. Как отметил собеседник медиа, именно возможность прямого звонка между Зеленским и Путиным рассматривается как ключевой прорыв в подготовке мирных переговоров.

