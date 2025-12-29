Российский дрон 'Молния-2' установил рекорд дальности: аналитик предупредил об угрозе

Использование Starlink позволило управлять дроном в режиме реального времени на значительном расстоянии.

Российский ударный беспилотник "Молния-2" установил новый рекорд дальности полета, преодолев более 230 километров. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, фактически речь идет о примитивном аппарате кустарного производства из подручных материалов, самыми дорогими элементами которого остаются боевая часть и терминал Starlink.

"Теперь это кустарное изделие из пенопласта и палок, самой дорогой частью которых является терминал Starlink и боевая часть, пролетело более 230 км. Рекорд установило подразделение "Рубикон", а достигнут он был, в том числе, за счет установки на них терминалов Starlink", - отмечает эксперт.

Он объясняет, что именно использование терминалов Starlink позволило управлять дроном в режиме реального времени на значительном расстоянии.

Сейчас противник оснащает "Молнию-2" различными типами боевых частей. Среди них - кумулятивные заряды КЗ-6, противотанковые мины ТМ-62 и ПТМ, а также парные термобарические заряды от РПО-А "Шмель".

Учитывая зафиксированную дальность полета и возможность дистанционного управления, этот дрон потенциально представляет серьезную угрозу для глубокого тыла Украины.

"С учетом установленного рекорда полета этого ударного дрона и управления им в реальном времени, он может быть серьезной угрозой для тыловых зон, в частности, Чернигова, Полтавы, Одессы и т.д.", - отмечает аналитик.

Коваленко констатирует: "Молния-2" является дешевым и технологически примитивным средством поражения, главным ограничением для массового применения которого остается доступ к контрабандным терминалам Starlink. Если эта проблема станет для российских оккупационных войск системной и неразрешимой, угроза применения таких дронов на дальних дистанциях может существенно уменьшиться.

Российские дроны - новости

Напомним, по данным Главного управления разведки Минобороны, армия РФ ранее применяла FPV-камикадзе самолетного типа "Молния", который запускался с катапульты и наводился на цель оператором. Но впоследствии противник начал использовать модификацию "Молнии-2" с двумя двигателями на крыльях, доработанным фюзеляжем, увеличенной дальностью полета и усиленной боевой частью.

Уже сейчас зафиксирована новая адаптация - "Молния-2Р", предназначенная для ведения воздушной разведки. Для передачи видеосигнала с обеих камер, телеметрии и команд управления на борту указанного дрона установлен спутниковый терминал Starlink.

