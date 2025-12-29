Победительница 'Холостяка' впервые показала совместное фото с Цымбалюком после финала

Надин также ответила, действительно ли у нее есть чувства к актеру.

Победительница 14 сезона романтического шоу "Холостяк" Надин Головчук из Хмельницкого впервые показала совместное фото с Тарасом Цымбалюком после финала.

Уже в эту пятницу, 2 января, на пост-шоу актер и модель признаются, продолжились ли их отношения после проекта. Однако в сети уже активно сплетничают, что Тарас продолжает свой роман с бывшей девушкой Светланой Готочкиной. На фоне слухов подписчики спросили Надин в Instagram: "Почему она играет роль влюбленной?". Девушка эмоционально ответила, отметив, что испытывает настоящие чувства и ничего не играет.

"Это не маска, я влюблена, и это ярко видно. Мои уставшие глаза под конец - результат съемок в 2,5 месяца, это было действительно трудно во всех смыслах", - написала модель и опубликовала совместное фото с Тарасом.

К слову, на снимке команда шоу празднует завершение финала. Надин и Тарас стоят рядом и улыбаются на камеру.

Напомним, ранее Настя Половинкина из "Холостяка-14" растрогала признанием о выборе Цымбалюка. Финалистка сезона показала, как смотрела последний выпуск шоу.

