В разговоре Трампа с Зеленским последнее слово снова осталось за Путиным, - The Times

Путин снова прибегнул к знакомому трюку, организовав разговор с Трампом, чтобы повлиять на его позицию.

Почти каждый раз, когда Владимиру Зеленскому удавалось добиться частной аудиенции у Дональда Трампа, Владимиру Путину удавалось повлиять на ход переговоров издалека. Так произошло в октябре, когда украинский президент надеялся, что Трамп санкционирует продажу Украине ракет "Томагавк". Но накануне Путин позвонил Трампу и предупредил его, чтобы тот этого не делал – и Зеленский вернулся в Киев с пустыми руками.

Как пишет The Times, перед встречей Зеленского с Трампом в Мар-а-Лаго в воскресенье Путин снова прибегнул к знакомому трюку, когда всего за несколько часов до переговоров сам организовал телефонный разговор с американским лидером.

"Цель Путина в этом разговоре была ясна: он хотел избежать согласия на прекращение огня, ради которого Зеленский приехал во Флориду", - отмечает The Times.

Зеленский прибыл в США, готовый к компромиссам. Он впервые выразил готовность уступить территории, удерживаемые Украиной на Донбассе, – при условии, что Путин согласится на 60-дневное прекращение огня, что позволит Киеву провести референдум по мирному соглашению.

Однако Путин снова смог перевернуть ситуацию в свою пользу:

"Почувствовав угрозу того, что украинский президент может начать выглядеть разумным, Путин провел телефонный разговор до прибытия Зеленского в Мар-а-Лаго и, в очередной раз, похоже, преуспел в том, чтобы повлиять на взгляды Трампа".

После звонка Кремль выпустил заявление, утверждая, что Трамп отклонил компромиссное предложение Зеленского. Пресс-секретарь Кремля Юрий Ушаков заявил, что прекращение огня, позволяющее Украине провести референдум, может привести к "затягиванию войны".

При этом, отмечает The Times, похоже, что Кремль отражает взгляды Трампа, и сам президент действительно считает, что прекращение огня затянет войну.

Так, на пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским Трамп подтвердил, что поддерживает аргументы Путина против прекращения огня и, похоже, считает, что Россия и так находится на грани захвата всего Донбасса.

"Он считает, что, смотрите, они воюют, и если они остановятся, а потом придется начать снова, что вполне возможно, он не хочет оказаться в такой ситуации", – сказал он. "Я понимаю эту позицию".

Встреча Трампа и Зеленского

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа во Флориде длилась около трех часов, однако по итогам ни один из участников не объявил о каком-либо значительном прорыве в прекращении войны.

При этом СМИ пишут, что переговоры во Флориде могут открыть путь к прямому телефонному разговору между Киевом и Кремлем, который в США называют потенциальной "дипломатической победой".

