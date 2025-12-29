Света станет больше уже скоро: эксперт дал обнадеживающий прогноз для жителей Киевской области

После российской атаки на энергетику из-за ряда повреждений возникли проблемы прежде всего для столичного региона.

Последний массированный российский обстрел был направлен преимущественно на Киевский регион и создал наибольшие проблемы для Левобережья столицы и области. Однако энергетики могут стабилизировать ситуацию с электроснабжением уже в ближайшие сутки.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН рассказал, что энергосистема Украины в целом сохранила управляемость и целостность, а критических системных сбоев после атаки не зафиксировано.

"Я бы не сказал, что здесь проблемы созданы для всей энергетической системы. Вся энергетическая система объединена, сохраняет целостность и управляемость. Возникли проблемы прежде всего для столичного региона из-за ряда повреждений, в частности на Левом берегу Днепра. Это касается Левобережья Киева, плюс часть Обуховского района, плюс часть Вышгородского района", - сказал Рябцев.

Он пояснил, что проблемы возникли прежде всего из-за повреждения объектов передачи и распределения электроэнергии, которые сложно было быстро восстановить из-за повторных атак и сложных погодных условий.

В то же время ситуация на Правобережье Киева и в большинстве регионов уже нормализована.

"Для Правобережья почти по всем регионам, за исключением одного района под Вышгородом, ситуация была стабилизирована, нормализована и уже введены стабилизационные графики. Для Левобережья в ближайшие сутки, скорее всего, будет решена эта проблема и опять же, будут возвращены стабилизационные графики", - рассказал Рябцев.

Атаки России на энергосистему Украины - последние новости

В ночь на 27 декабря Россия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину с применением ракет и ударных БПЛА. Всего РФ запустила почти 500 дронов и 40 ракет, среди которых аэробаллистические "Кинжалы". Основной целью была энергетика и гражданская инфраструктура Киева.

Народный депутат Сергей Нагорняк сообщил, что стабилизировать ситуацию со светом на Киевщине удастся в течение недели. По его словам, самая сложная ситуация со светом на Киевщине наблюдается в Вышгороде и Броварах.

