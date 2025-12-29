Зеленский попросил Трампа о гарантиях безопасности сроком до 50 лет

Трамп сказал, что обдумает этот вопрос, отмечает Зеленский.

В документах "мирного плана" по войне рассматривается вариант предоставления Украине гарантий безопасности сроком на 15 лет с возможным продлением. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в разговоре с журналистами.

"Действительно, сейчас это не навсегда... Я поднял этот вопрос с президентом. Я сказал ему, что у нас уже война идет, и уже она почти 15 лет. И поэтому очень хотелось бы, чтобы гарантии были длиннее", - отметил президент.

Он добавил, что Украина хотела бы иметь гарантии на срок до 50 лет.

"Я ему сказал, что мы бы очень хотели рассмотреть возможность 30, 40, 50 лет. И это тогда будет историческое решение президента Трампа. Президент сказал, что будет думать", - сказал Зеленский.

Гарантии безопасности от США: важные новости

После встречи президентов Украины и США, Дональд Трамп заявил, что Украина получит "прочное" соглашение о безопасности. В то же время он заявил, что к этому соглашению активно привлечены европейские страны.

Накануне встречи обозреватель Skynews писал, что вопрос гарантий безопасности для Украины является сложным для самого Трампа. Поскольку президент США не хочет предоставлять Украине долгосрочные гарантии военной безопасности США. Потому что такие гарантии безопасности "не соответствуют его мировоззрению, которое заключается в том, что Европа является, в конце концов, проблемой Европы".

