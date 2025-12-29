Эти эмоции у нее вызвал просмотр свидания Тараса с Настей.

Модель Надин Головчук заявила, что пожалела о своей победе в реалити-шоу "Холостяк" после того, как увидела последнее свидание актера Тараса Цымбалюка.

Вероятно, речь идет о его финальной встрече в спа-салоне с ее конкуренткой, менеджером Анастасией Половинкиной. Актер с девушкой делали друг другу массаж и целовались, а потом вместе пошли в душ. Именно этими действиями Цымбалюка возмущались в сети, узнав, что после этого "холостяк" отдал предпочтение Надин

Головчук сделала в своем аккаунте Threads репост комментария зрительницы, которая хотела, чтобы в шоу победила Настя. Девушка ответила, что имела такое же ощущение после просмотра свидания с конкуренткой:

"После финального свидания я тоже так подумала. Поговорим обязательно еще на эту тему".

Напомним, Анастасия Половинкина получила много слов поддержки в сети, тогда как актера Тараса Цымбалюка критиковали за его поведение на шоу и финальный выбор.

На днях 30-летняя менеджер публично обратилась к "холостяку", прокомментировав свое участие в шоу. В комментариях ее поддержали другие участницы реалити, а Цымбалюк ответил на ее слова.

