Подорожание авиабилетов на фоне войны в Иране: СМИ объяснили, что повлияет на цену перелетов

Сколько придется платить пассажирам за билеты, будет зависеть в том числе от того, какой объем топлива авиакомпании уже зафиксировали с помощью хеджирования.

Хаос в авиаперевозках продлится еще долго, даже если конфликт на Ближнем Востоке прекратится в ближайшее время и судоходство не будет заблокировано. Как сообщает Fox News, влияние на рынок может сохраняться из-за заключенных топливных контрактов и т. д.

Речь идет о том, что цены на авиабилеты могут вырасти уже в ближайшие недели из-за конфликта вокруг Ирана, который начал влиять на энергетические рынки и поставки авиационного топлива. Это, в свою очередь, повышает расходы как для авиакомпаний, так и для пассажиров.

Отмечается, что трейдеры энергетического рынка внимательно следят за ситуацией в Ормузском проливе, ведь любые перебои, вызванные ударами США и Израиля и ответными атаками Ирана дронами и ракетами, могут быстро повлиять на глобальные поставки нефти и газа.

Пролив, который в самом узком месте имеет ширину всего около 34 километров и расположен между Ираном и Оманом, является одним из ключевых энергетических "узких мест" в мире. Ежедневно через него транспортируется около 20 миллионов баррелей нефти, а также около пятой части мировых поставок сжиженного природного газа.

"Когда поставки энергоносителей по этому маршруту затрудняются, цены на нефть и нефтепродукты быстро реагируют. Для авиакомпаний авиатопливо является одной из крупнейших статей расходов, поэтому даже небольшое подорожание может повлиять на цены билетов и дополнительные сборы", – говорится в сообщении.

Авиатопливо особенно чувствительно к перебоям

Аналитик энергетического рынка Хайме Брито отмечает, что поставщики и авиакомпании высоко ценят стабильность поставок, поэтому обычно закупают топливо заранее по долгосрочным контрактам. Однако авиатопливо особенно чувствительно к перебоям. Его запасы обычно невелики, а хранение требует специальных резервуаров. Кроме того, в отличие от бензина или дизеля, на этом рынке почти не практикуются мгновенные закупки, что может усиливать колебания цен в случае сокращения предложения.

Проблема особенно актуальна сейчас, ведь значительная часть мировых поставок авиатоплива поступает с Ближнего Востока. По оценкам экспертов, регион экспортирует около 1,1 миллиона баррелей авиатоплива в сутки, что составляет примерно 17% мирового потребления.

В США индикатор Argus U.S. Jet Fuel Index, который отражает среднюю цену авиатоплива в таких городах, как Чикаго, Хьюстон, Лос-Анджелес и Нью-Йорк, в пятницу поднялся до 3,88 доллара за галлон после нескольких недель пребывания на уровне около 2 долларов.

Особенно заметна реакция рынка в Сингапуре – ключевом торговом центре Азии. Здесь цена авиатоплива в среду подскочила на 72%, до рекордных 225,44 доллара за баррель, на фоне опасений по поводу будущих поставок через Ормузский пролив.

Даже если напряжение в ближайшее время уменьшится и судоходство не будет заблокировано, влияние на рынок может сохраняться. Причина – заключенные топливные контракты, графики перевозок и ограниченные запасы, которые способны надолго закрепить повышенные цены в цепочках поставок.

В итоге, сколько именно придется платить пассажирам за авиабилеты, будет зависеть от продолжительности кризиса и от того, какой объем топлива авиакомпании уже зафиксировали с помощью хеджирования.

Повышение цен на авиаперелеты

Напомним, австралийская авиакомпания Qantas Airways и новозеландская Air New Zealand уже заявили, что повышают цены на авиабилеты из-за войны на Ближнем Востоке. По данным Air New Zealand, цены на авиационное топливо до конфликта составляли $85–90 за баррель, а в последние дни выросли до $150–200. Кроме того, из-за неопределенности вокруг войны перевозчик приостановил свой финансовый прогноз на следующий год.

