ОАЭ импортируют около 90% продуктов питания.

Полки супермаркетов в Дубае пока остаются заполненными, поскольку пищевая промышленность опирается на те же логистические сети, которые работали во время пандемии Covid-19 и наводнения в 2024 году.

Издание Bloomberg сообщает, что некоторые партии продовольствия приходится перенаправлять – доставлять самолетом или грузовиком. В это же время правительство Объединенных Арабских Эмиратов пытается заверить жителей, что запасов хватит на несколько месяцев, и следит за ценами. В правительстве субсидируют логистические расходы, где это возможно.

В целом ОАЭ импортируют около 90% продуктов питания. Поставки индийского риса, австралийского мяса и индонезийского кофе уже были задержаны из-за проблемы передвижения по Ормузскому проливу.

Иран, ведущий поставщик свежих фруктов и овощей в ОАЭ, запретил экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции до дальнейшего уведомления.

ОАЭ стали крупнейшим рынком для бразильской курицы, закупив почти 480 000 тонн в прошлом году. После первых ударов по Ирану судоходные компании приостановили бронирование на Ближний Восток.

Индийские грузоотправители сталкиваются с трудностями в перевозке риса басмати в зону Персидского залива – около 400 000 тонн продукта сейчас застряли в портах и в море.

Анализ торговых операций за 2025 год, проведенный нью-йоркской компанией Altana по управлению глобальными цепочками поставок, показал, что Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Катар и Бахрейн вместе импортировали зерновые, мясо и свежие продукты на сумму примерно 10 миллиардов долларов. Почти все это поступает по морю, транзитом через Ормузский пролив.

Министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль-Марри заявил на прошлой неделе, что страна имеет стратегические запасы товаров первой необходимости, чтобы покрыть потребности на четыре-шесть месяцев и поддерживать стабильные цены.

Крупные супермаркеты сообщают, что они сдерживают расходы без каких-либо признаков дефицита. Власти приказали розничным торговцам не повышать цены и внимательно следят за ними. Краткосрочные пробелы на полках на начальных этапах конфликта были быстро заполнены путем перемещения дополнительных товаров из центральных складов.

Аналитики отмечают, что даже если конфликт будет продолжаться, а морские перевозки не возобновятся, то существуют альтернативы, такие как наземные и воздушные маршруты. Маловероятно, что все каналы будут закрыты. Однако ожидается, что расходы по всей цепочке поставок ощутимо вырастут.

В логистической компании Kühne+Nagel сообщали, что запасов свежих продуктов в Дубае осталось только на 10 дней. Но самый большой продовольственный кризис может постигнуть Иран. Из 30 млн тонн зерна, импортированного в страны Персидского залива в прошлом году, Иран закупил почти половину.

