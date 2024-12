Стоимость абонемента выросла на 100 евро.

Венгерский лоукостер Wizz Air вернул в продажу проездной с безлимитными полетами. Об этом сообщает Avianews.

Отмечается, что проездной All You Can Fly с безлимитными полетами будет действовать в течение года. При этом его цена выросла с 499 до 599 евро. Проездной позволяет бронировать неограниченное количество билетов на любые международные рейсы лоукостера по фиксированной цене 9,99 евро за перелет.

"В пакет услуг входит только маленькая ручная кладь. Ее габариты не должны превышать 40х30х20 см, а вес 10 кг. Если пассажир захочет взять с собой больше вещей или выбрать место в самолете, за это необходимо будет заплатить по стандартному ценнику Wizz Air", - говорится в статье.

Кроме того, проездной All You Can Fly имеет ряд ограничений. В частности, он позволяет бронировать перелеты только тому пассажиру, на имя которого он оформлен. При этом заказать авиабилет можно в период от 72 часов до 3 часов до вылета:

"Это означает, что заранее спланировать поездку не получится, а в случае с популярными направлениями на желаемые рейсы может не оказаться свободных мест".

Также сообщается, что если пассажир забронировал перелет, то изменить его не удастся. Кроме того, согласно правилам, если путешественник пропустит два рейса, авиакомпания может аннулировать проездной и оштрафовать клиента на сумму абонемента.

