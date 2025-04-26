Около 135 семей пострадали от землетрясения.

В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,3. об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, в результате землетрясения пострадали по меньшей мере 20 человек, повреждены здания в городе Эсмеральдас. Из-за подземных толчков также пришлось остановить два нефтяных трубопровода.

Как сообщается, около 135 семей пострадали от землетрясения, повреждены несколько общественных зданий и частных домов, а в некоторых районах пропал свет.

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Через несколько минут после первого землетрясения произошло еще одно, но уже с меньшей магнитудой - 4,1.

Несколько дней назад в Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки зафиксировали недалеко от Стамбула. Это одно из самых сильных землетрясений, произошедших в городе за последние годы.

Десятки человек пострадали, выпрыгивая из домов. Люди опасались, что может повториться трагедия 2023 года. Тогда несколько мощных землетрясений буквально опустошили юго-восток страны. Напомним, 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,8. В результате обрушилось множество жилых домов, похоронив под собой более 50 тысяч человек. Это стало одним из самых смертоносных землетрясений в истории страны.

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