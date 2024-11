Дополнительные 15 тысяч членств в программе All You Can Fly появятся в продаже в ближайшие несколько недель.

Венгреский лоукостер Wizz Air решил сделать свою услугу All You Can Fly, запущенную в августе 2024 года, доступной для еще большего количества пассажиров.

Как заявил генеральный директор бюджетной авиакомпании Йожеф Варади, программу планируют открыть для еще для 15 тысяч участников в ближайшие недели на фоне того, как аналогичное количество билетов было распродано в течение первых двух дней после ее запуска в августе, сообщает The Telegraph.

Варади сделал это объявление на фоне критики со стороны некоторых экоактивистов, заявляющих, что программа All You Can Fly подталкивает людей совершать больше рейсов, чем необходимо – в то время как власти ЕС пытаются убедить туристов максимально отказываться от авиаперелетов в пользу более экологичного наземного транспорта.

При этом схема All You Can Fly позволяет туристам купить за 499 евро годовой проездной на безлимитное количество перелетов по всем доступным направлениям Wizz Air. Места на такие рейсы становятся доступными за три дня до вылета, а при оформлении билета пассажирам необходимо лишь уплатить фиксированную плату в размере 9,99 евро за рейс.

В Wizz Air отмечают, что услуга оказалась очень популярной среди людей, которые бронируют билеты в последнюю минуту и ​​ищут дешевые варианты путешествий. Одновременно схема является полезным инструментом для заполнения мест, которые в противном случае остались бы вакантными. При этом она оказалась популярной по всем направлениям, а ее участниками стали как туристы и бизнесмены, так и рабочие-мигранты. Особенно ее оценили цифровыекочевники, которые работают удалено и при этом свободно путешествуют.

"Эти ребята могут быть где угодно, потому что они не привязаны к физическому местоположению. Они не путешествуют с какой-то конкретной целью, это решение, связанное со стилем жизни", – поясняет Варади.

В то же время в авиакомпании уверяют, что это наиболее эффективный способ обеспечить максимальную загрузку самолетов – и, как следствие, сократить углеродный след каждого отдельного пассажира (это именно то, чего добиваются климатические активисты – ред.).

"Люди хотят путешествовать. Настоящий вопрос в том, как они это делают с минимальным воздействием на окружающую среду. Вы едете на эти встречи COP (концеренции по защите окружающей среды – ред.), обсуждая выбросы углерода, и когда вы смотрите вокруг аэропорта, вы видите сотни частных самолетов. В то время как нас только что признали авиакомпанией с самым низким углеродным следом среди всех авиакомпаний в Европе", – защитил новую услугу гендиректор Wizz Air.

Как сообщал УНИАН, ранее венгерский лоукостер Wizz Air заявил о возвращении базы в Кишинев (Молдова) с 16 декабря 2024 года.

