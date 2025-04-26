Этот БПЛА можно считать барражирующим боеприпасом, по аналогии с КАБ.

В течение последних недель Россия атакует Одесскую область новым БПЛА "Бандероль". Об этом сообщил военный специалист по системам РЭБ и связи, глава "Центра радиотехнологий" Сергей Бескрестнов, позывной "Флэш".

Об этом беспилотнике известно очень мало. Из открытых источников можно понять, что это скорее не БПЛА, а барражирующий боеприпас, по аналогии с КАБ, но с реактивным двигателем.

Носитель этого изделия, мощность заряда и дальность работы пока не известны. По словам "Флэша", этот БПЛА летит со скоростью 400-500 км/ч.

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"Информация о таком названии была на слуху давно, но сейчас мы видим первые постоянные случаи его применения. Будет ли это изделие такой же угрозой, как общеизвестный КАБ, не понятно", - отметил "Флэш".

Борьба против КАБов

Как писал УНИАН, украинские РЭБ срывают наведение КАБов. По данным Forbes, погрешности россиян могут свидетельствовать об эффективности украинских средств глушения, которые нарушают связь между бомбами КАБ и навигационными спутниками.

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский впервые официально подтвердил, что Украина сбивает с курса российские КАБы системами радиоэлектронной борьбы. По его словам, ВСУ имеют достаточное количество РЭБ.

Однако, как отметил Сырский, РФ пытается этому противодействовать, обновляя свои УМКП антеннами "Комета-М".

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