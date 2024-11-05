Также туристам рассказали, где можна насладиться рождественским духом без излишних толп.

Рождественские ярмарки Лондона (Великобритания), которые считаются одними из самых ярких в Европе, признали также самыми переполненными.

К такому выводу пришли аналитики Wizz Air, изучившие количество поисковых запросов в Tiktok, Instagram и Google, упоминающих 35 популярных городов Европы, пишет The Tourism International.

Так, рождественскими ярмарками британской столицы в период с октября по декабрь 2023 года на указанных платвормах интересовались более 1,55 миллионов раз.

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Тем временем, вторую и третью строчки в рейтинге самых загруженных заняли Эдинбург и Бирмингем, оба также в Великобритании.

15 самых многолюдных рождественских ярмарок в Европе

А вот наименее переполненной признали рождественскую ярмарку в албанской Саранде, у которой всего лишь 900 поисковых запросов.

10 самых недооцененных рождественских ярмарок в Европе

Как сообщал УНИАН, ранее американка Хелен Сула, посетившая более сотни рождественских ярмарок по всей Европе, назвала пять своих самых любимых среди них.

Также блогерша рассказала, что меньше всего ее впечатлил рождественский городок в Гайд-парке в Лондоне – возвращаться туда еще раз у нее совершенно нет желания.

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