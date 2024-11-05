Рождественские ярмарки Лондона (Великобритания), которые считаются одними из самых ярких в Европе, признали также самыми переполненными.
К такому выводу пришли аналитики Wizz Air, изучившие количество поисковых запросов в Tiktok, Instagram и Google, упоминающих 35 популярных городов Европы, пишет The Tourism International.
Так, рождественскими ярмарками британской столицы в период с октября по декабрь 2023 года на указанных платвормах интересовались более 1,55 миллионов раз.
Тем временем, вторую и третью строчки в рейтинге самых загруженных заняли Эдинбург и Бирмингем, оба также в Великобритании.
15 самых многолюдных рождественских ярмарок в Европе
- Лондон, Англия (1 552 300 поисковых запросов).
- Эдинбург, Шотландия (1 436 600).
- Бирмингем, Англия (1 165 900).
- Прага, Чехия (409 000).
- Будапешт, Венгрия (336 800).
- Вена Австрия (325 600).
- Краков, Польша (286 500).
- Берлин, Германия (271 300).
- Кельн, Германия (204 700).
- Брюссель, Бельгия (200 500).
- Копенгаген, Дания (181 800).
- Франкфурт-на-Майне, Германия (119 000).
- Зальцбург, Австрия (96 500).
- Стокгольм, Швеция (87 300).
- Нюрнберг, Германия (81 200).
А вот наименее переполненной признали рождественскую ярмарку в албанской Саранде, у которой всего лишь 900 поисковых запросов.
10 самых недооцененных рождественских ярмарок в Европе
- Саранда, Албания (900 поисковых запросов).
- Эсслинген, Германия (3 470).
- Сибиу, Румыния (4 620).
- Крайова, Румыния (6 000).
- Гданьск, Польша (20 840).
- Познань, Польша (22 440).
- Гетеборг, Швеция (27 840).
- Братислава, Словакия (36 900).
- Базель, Швейцария (43 400).
- Вроцлав, Польша (53 300).
Как сообщал УНИАН, ранее американка Хелен Сула, посетившая более сотни рождественских ярмарок по всей Европе, назвала пять своих самых любимых среди них.
Также блогерша рассказала, что меньше всего ее впечатлил рождественский городок в Гайд-парке в Лондоне – возвращаться туда еще раз у нее совершенно нет желания.
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