С приближением праздников многие туристы начинают искать ярмарки с мерцающими огнями, вкусной едой и уютной атмосферой.

Рождественские ярмарки являются важной частью сезонных путешествий и часто являются центром событий для семей, которые надеются окунуться в праздничную атмосферу. Европа может похвастаться одними из самых ярких рождественских ярмарок в мире, но их популярность, как правило, привлекает огромные толпы, что может быть сдерживающим фактором для многих посетителей, пишет Express.

Авиакомпания Wizz Air проанализировала более 35 популярных европейских рынков, чтобы найти скрытые жемчужины, которые, как ожидается, получат меньше толпы, чем их более популярные аналоги.

Тройка лидеров оказалась следующей:

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Сибиу (Румыния);

Саранда (Албания);

Эсслинген (Германия).

Отмечается, что город Сибиу в Румынии является "европейской культурной столицей ЮНЕСКО". Он известен своей средневековой архитектурой, мощеными улицами и яркими площадями:

"Рождественская ярмарка проходит на исторической площади города Piata Mare, окруженной красивыми зданиями в стиле готики, барокко и ренессанса".

Здесь посетители могут попробовать традиционные румынские блюда, такие как мичи (жареные колбаски), сармале (голубцы) и козонак (сладкий хлеб с ореховой начинкой).

Ярмарка предлагает аутентичные румынские праздничные традиции, широкий выбор местных изделий, еды и напитков, которые посетители могут не найти на крупных европейских рынках.

Рождество 2024 - последние новости

Ранее мы сообщали, что в Киеве в этом году Рождество и новогодние праздники пройдут без массовых собраний и мероприятий, ярмарок и развлечений, с соблюдением требований безопасности и режима ограничения использования электроэнергии.

Также стало известно, когда в столице установят главную елку Украины. Как и в предыдущие годы, она засияет на Софийской площади. Новогоднюю красавицу установят за счет меценатов.

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