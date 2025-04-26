Правда в ЦРУ почему-то предпочли не уточнять, что Глосс поехал на войну убивать украинцев.

Официальный представитель ЦРУ подтвердил, что на войне в Украине убит сын замдиректора управления Джулиан Галлины Глосс. Он воевал на стороне оккупанов.

Как сообщает телеканал NBC, по словам представителя ЦРУ, Галлина и ее семья "пережили невообразимую личную трагедию весной 2024 года, когда ее сын Майкл Глосс, страдавший психическими расстройствами, погиб во время боевых действий в Украине".

При этом в ЦРУ почему-то решили не уточнять, на чьей стороне воевал Глосс. Там вобще дистанцировались от этого случая, заявив, что это личное дело семьи парня, "а не вопрос национальной безопасности".

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Гибель Майкла Глосса на войне

Вчера издание "Важные истории" сообщило, что Майкл Глосс записался в ВС РФ, поехал на войну в Украину и там был убит.

Мать парня Джулиан Галлину назначили заместителем директора ЦРУ по цифровым инновациям в феврале прошлого года, когда ее сын уже воевал в составе российской армии.

По данным издания, в Стамбуле Глосс открыл визу и уехал путешествовать по РФ. По пути в Москву он обзавелся флагом СССР, зарегистрировался в VK, подписался на группы про Ленина, Сталина и постил видео с российским диктатором Путиным.

"У американца истекала виза, и тогда он оказался в пункте вербовки на контрактную службу в Москве, а потом - на войне в Украине", - написало издание. Американец оказался в составе 137-го полка ВДВ и в начале весны 2024 года поехал воевать, но уже в начале апреля ВСУ его обнулили.

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